Редакционный директор Кацман ушел из «Ведомостей»

«„Ведомости“ покидает Юрий Кацман, работавший последние полгода в должности редакционного директора. Контракт с ним истек 24 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы газеты.

Там также подчеркнули, что было решено не продлевать контракт с Кацманом.

Помимо этого, в издании отметили, что на должность заместителя гендира назначали Ирину Казьмину, она и займется редакционным развитием.