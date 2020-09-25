Редакционный директор Кацман ушел из «Ведомостей»
Юрий Кацман, редакционный директор «Ведомостей», ушел из издания. Больше он не занимает данную должность. Об этом сообщило RNS со ссылкой на пресс-службу издания.
«„Ведомости“ покидает Юрий Кацман, работавший последние полгода в должности редакционного директора. Контракт с ним истек 24 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы газеты.
Там также подчеркнули, что было решено не продлевать контракт с Кацманом.
Помимо этого, в издании отметили, что на должность заместителя гендира назначали Ирину Казьмину, она и займется редакционным развитием.