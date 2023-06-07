07 июня 2023, 17:25
Редакцию «Вечерней Москвы» наградили дипломами за укрепление национальной безопасности
Сотрудников редакции газеты «Вечерняя Москва» наградили почетными дипломами за укрепление национальной безопасности, передала «Вечерняя Москва».
Торжественная церемония награждения прошла в медиацентре «Российской газеты», мероприятие посвятили Дню России. Встреча стала итогом совместной работы Общественной палаты РФ и ассоциации «Мегапир».
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Отмечается, что заслуженные награды получили заместители главного редактора «Вечерней Москвы» — руководитель отдела «Московская власть» Юлия Тарапата и шеф-редактор делового выпуска газеты Алексей Зернаков.
Награды
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