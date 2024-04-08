Общество 08 апреля 2024, 18:03 Редакция «Вечерней Москвы» подписала соглашение о сотрудничестве с Форумной дирекцией Росмолодежи

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Медиахолдинг «ВМ» заключил соглашение о партнерстве с Форумной дирекцией Росмолодежи. На церемонии подписания, которая прошла 5 апреля, присутствовали руководитель дирекции форумов Екатерина Антонова и генеральный директор АО «Редакции газеты „Вечерняя Москва“ Георгий Рудницкий, передала „Вечерняя Москва“.

Во время подписания соглашения Антонова отметила, что интерес к молодежным форумам растет с каждым годом и география участников заметно расширяется. По ее словам, более миллиона человек ежегодно принимают участие в различных форумах и событиях.

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«Буквально сегодня мы обновили платформу „Росмолодежь. События“ — теперь участники смогут воспользоваться удобной системой фильтрации и выбрать форум по интересной им сфере», — сказала она.