07 марта 2023, 16:57
Редакция «Вечерней Москвы», к которой присоединились сотрудники МВД, поздравила женщин с 8 Марта
Поздравление женщин с наступающим 8 Марта прошло в вестибюле станции метро «Курская» в понедельник, 6 марта, передала «Вечерняя Москва».
Сотрудники газеты вместе с представителями МВД подарили жительницам российской столицы цветы с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.
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Кроме того, 6 марта на авансцене станции метро «Курская» сотрудники УВД организовали выступление группы «Самоцветы» в честь Международного женского дня. Москвички признались, что такое мероприятие стало для них неожиданностью.
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8 Марта
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