Общество 07 марта 2023, 16:57 Редакция «Вечерней Москвы», к которой присоединились сотрудники МВД, поздравила женщин с 8 Марта

Читать 360tv в

Поздравление женщин с наступающим 8 Марта прошло в вестибюле станции метро «Курская» в понедельник, 6 марта, передала «Вечерняя Москва».

Сотрудники газеты вместе с представителями МВД подарили жительницам российской столицы цветы с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

Реклама

Кроме того, 6 марта на авансцене станции метро «Курская» сотрудники УВД организовали выступление группы «Самоцветы» в честь Международного женского дня. Москвички признались, что такое мероприятие стало для них неожиданностью.

Реклама