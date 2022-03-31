Редакция URA.ru будет судиться с итальянским изданием La Stampa из-за фейка

Издание URA.ru решило подать в суд на итальянскую газету La Stampa из-за распространения фейковой информации. По словам представителей издания, итальянское СМИ использовало их фотографию в газете и подписало, что бои происходят в Киеве, хотя на самом деле снимок был сделан в Донецке. Об этом написал Ura.ru.

В российском издании пояснили, что фото было сделано одним из корреспондентов 14 марта. На снимке изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. В то время как La Stampa сообщила, что это последствия якобы взрывов со стороны российской армии в Киеве.

Редакция URA.ru собирается добиться того, чтобы итальянская газета призналась в распространении фейка и понесла наказание. В издании считают, что эмоциональный снимок их фотографа мог исказить представление читателей La Stampa о происходящем на Украине.