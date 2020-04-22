Редакция «Невских новостей» решила называть КОВИД по-русски

COVID-19 уже внесли в оксфордский словарь английского языка. В России заимствованное слово по-прежнему пишут латиницей, то есть в первоначальной версии написания.

Редакция «Невских новостей» пришла к выводу, что из-за частого употребления слово COVID не только можно, но и нужно русифицировать. Чтобы русскому человеку было легче его воспринимать и использовать.

Так, редакция решила писать название болезни как «КОВИД».

«Мы закрепляем вариант полного переноса аббревиатуры (без перевода), ввиду того, что именно такая форма на слуху и уже стала привычной. И отбрасываем окончание -19, так как этот коронавирус значительно превзошел по „популярности“ всех своих предшественников», — отметили в издании.

«Невские новости» посоветовали читателям использовать время в самоизоляции с максимальной пользой для отдыха и саморазвития, оставаться дома и почаще мыть руки.