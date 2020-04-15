Редакция газеты «Вечерняя Москва» запустила проект с бесплатными консультациями специалистов

В рамках проекта работает «горячая онлайн-линия» психологической помощи: любой житель столицы сможет задать вопрос или коротко рассказать о своей трудной жизненной ситуации на почте buddoma@vm.ru. После этого он получит бесплатную онлайн-консультацию специалиста. В этом помогают квалифицированные психологи, психотерапевты, специалисты по трудоустройству и развитию карьеры, сотрудники Департамента образования столицы.

На странице проекта «БудьДома» есть обзор полезных сервисов, с помощью которых можно устроить максимально комфортный быт, не покидая дом: это сервисы по оплате услуг, сервисы для онлайн-покупок, медицинский консультант, образовательные ресурсы для детей, развивающие сайты.

Раздел состоит из блоков:

— повышенная тревожность, вызванная состоянием здоровья (панические атаки, обострение различных зависимостей, стрессы, депрессия, карантин и др.);

— внутрисемейные отношения (супруги, дети-родители);

— бытовые проблемы (ЖКХ, кредиты, домашние питомцы);

— работа и карьера (удаленный режим работы, поиск новой работы и т. д.);

— образование (подготовка к экзаменам, выполнение домашних заданий).