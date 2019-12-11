Редакция «360» взялась за ножницы из-за калининградских полицейских. Они вырезали снежинки «на все МВД»

Новогодний розыгрыш двух полицейских из Калининграда обернулся для них важным заданием — вырезать снежинки «на все МВД». Затея понравилась «360», и сегодня наша редакция взялась за бумагу и ножницы.

Требование поступило «для поднятия настроения личного состава редакции и зрителей телеканала».

Внимание, #Операцияснежинка:

Оригинальное видео появилось 10 декабря. Дежурные Антон Коваленко и Андрей Ковальчук разослали требование, якобы подписанное начальником, украсить кабинеты бумажными снежинками. Другие сотрудники полиции в их розыгрыш поверили и принялись украшать отделения МВД к Новому году. Судя по реакции начальника полиции Калининграда Андрея Сицского, масштабы розыгрыша вышли далеко за пределы города.

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«Вы на все МВД должны нарезать снежинок. Давайте, для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска (Екатеринбурга), для Саратова… для МВД, для ФСБ, для прокуратуры. Кто только ни увидел наше письмо», — сказал Сицский, пока Коваленко и Ковальчук вырезали снежинки.