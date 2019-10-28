  • Редактор сайта «Радио Свобода»: наши читатели — это так называемая демшиза

    28 октября 2019, 13:47

    Артур Блянихов

    Редактор сайта Московского бюро «Радио Свобода» рассказала RT об особенностях своей работы.

    По словам собеседницы телеканала, в штате «Радио Свобода» числятся около 100 сотрудников. Наиболее популярными материалами среди читателей издания являются публикации, в которых критикуются российские власти. Они собирают по 100 тысяч просмотров.

    «А наши читатели — это так называемая демшиза», — пояснила источник.

    Если же статья посвящена активисту, который подвергся преследованию со стороны правоохранителей или инвалиду, нуждающемуся в помощи, то они набирают за сутки от пяти до десяти тысяч кликов.

    Журналистка добавила, что руководство сайта больше волнует не посещаемость, а материалы, в которых внимание акцентируется на сегодняшних проблемах в стране и недовольстве политикой Москвы.

    «Главное — найти вменяемых региональных авторов, которые знают, где у них в губернии водятся оппозиционеры, которые раскачивают протестные темы», — указала инсайдер.