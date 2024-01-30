Общество 30 января 2024, 16:11 Редактор JEWELRY GARDEN Кудрина объяснила высокие траты россиян на ювелирные украшения стрессами

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Издатель и главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина в беседе с ИА НСН прокомментировала исследование аналитического центра SOKOLOV, в котором говорится, что россияне потратили на ювелирные изделия рекордные 366 миллиардов рублей в 2023 году.

По ее словам, такие цифры во многом связаны со стрессами. Люди в сложные периоды хотят побаловать себя чем-то приятным. Причем россияне не покупают какие-то дорогие украшения, в основном — это серебро.

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«Либо золотые украшения, но самые дешевые. Если раньше масс-маркет занимал 95-97%, сегодня это еще больший объем рынка. Люди покупают самые дешевые товары. Если говорить про масс-маркет, есть сезонность», — добавила эксперт.