Речной вокзал и порт построят в Самаре

Власти Самары во время обсуждения генерального плана города предложили построить новый речной вокзал и речной порт, а также перенести затон судов с Сухой Самарки в район поселка Управленческий. Об этом написал «Царьград».

Речной порт может появиться в городе уже к 2025 году. Все суда, которые сейчас используют в качестве затона под зимнюю стоянку Сухую Самарку, могут переместиться в поселок Управленческий, где и планируют постройку порта.

Новый речной вокзал хотят возвести в городе к 2030 году.

Горожане также смогут поучаствовать в обсуждении генерального плана и внести свои предложения по поводу новых городских проектов. Сделать это можно будет до 11 декабря включительно.