«Речь шла о предположении». Басурин объяснил заявление о бесполетной зоне над Донбассом

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин после заявления о возможности создания бесполетной зоны над Донбассом объяснил, что она не была введена. Речь шла о предположении, что ее введение имело бы смысл, сказал он.

Уточнение Басурина о вопросе бесполетной зоны опубликовал телеканал «Звезда». Он не подтвердил ее введения. Официальный представитель ДНР не владеет точной информацией о введении бесполетной зоны усилиями России, уточнил телеканал.

Ранее Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что для безопасности ДНР и ЛНР было бы достаточно, чтобы бесполетную зону контролировала Россия.

«Достаточно, чтобы РФ сама контролировала небо, как сделать, <…> „зонтик“ или купол бесполетной зоны над нашими республиками», — сказал Басурин. При этом он уточнил, что сейчас можно говорить о том, что такой «зонтик» уже раскрыт над Донбассом.

«Да, я думаю — да», — сказал Басурин.