«Речь идет об угрозе жизни»: в Кремле согласились с мнением главы КС о поражении некоторых гражданских свобод в пандемию

Пандемия коронавируса неизбежно приводит к поражению некоторых гражданских свобод, так как речь идет об угрозе жизни людей. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью председателя КС Валерия Зорькина, в которой он рассказал о вторжении в сферу прав человека в пандемию.

«Конечно же, она (пандемия коронавируса — прим. ред.) так или иначе, де-факто она приводит к поражению граждан в некоторых свободах неминуемо. Потому что речь идет об угрозе жизни», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Руководитель кремлевской пресс-службы подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать этот негативный эффект пандемии.

Ранее «Российская газета» опубликовала статью Зорькина «Под знаком основного закона», в которой он отметил опасность вторжения законодательной власти в права человека при эпидемических, террористических и других угрозах. По словам главы КС России, законодательные меры должны соответствовать той или иной ситуации, чтобы не нарушить конституционные права людей.