США ввели санкции против двух руководящих сотрудников СК Сургута Подробнее

По данным информагентства, речь идет о начальнике следственного отдела региона Владимире Ермолаеве и старшем следователе Степане Ткаче. Американская сторона обвиняет их в «жестоком, бесчеловечном обращении со „Свидетелями Иеговы*“».

«Я только сейчас узнал об этой ситуации и не готов ее комментировать», — пояснил Ермолаев.

В свою очередь инсайдер, знакомый с ситуацией, выразил уверенность, что санкции США никоим образом не отразятся на жизни его коллег, поскольку ни у того, ни у другого нет активов и недвижимости за рубежом.

«Думаю ребятам от них не холодно и не жарко», — сказал источник.

*«Свидетели Иеговы» — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.