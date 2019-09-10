  • «Ребятам от них не холодно и не жарко». Инсайдер — об американских санкциях против сургутских следователей

    10 сентября 2019, 20:55

    Артур Блянихов

    Вашингтон ввел пакет ограничительных мер в отношении двух руководящих сотрудников СК Сургута. В пресс-службе регионального следкома подтвердили эту информацию. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    США ввели санкции против двух руководящих сотрудников СК Сургута

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    По данным информагентства, речь идет о начальнике следственного отдела региона Владимире Ермолаеве и старшем следователе Степане Ткаче. Американская сторона обвиняет их в «жестоком, бесчеловечном обращении со „Свидетелями Иеговы*“».

    «Я только сейчас узнал об этой ситуации и не готов ее комментировать», — пояснил Ермолаев.

    В свою очередь инсайдер, знакомый с ситуацией, выразил уверенность, что санкции США никоим образом не отразятся на жизни его коллег, поскольку ни у того, ни у другого нет активов и недвижимости за рубежом.

    «Думаю ребятам от них не холодно и не жарко», — сказал источник.

    *«Свидетели Иеговы» — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.