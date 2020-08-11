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    11 августа 2020, 13:54

    Ребят из многодетных семей России пригласили выступить на «Марафоне талантов». Они могут выйти на сцену со звездами

    Анастасия Аброськина

    С сентября по октябрь в стране пройдет всероссийский конкурс «Марафон талантов». Этот проект — социальный лифт для многодетных семей. Поддержать их — его цель и главный смысл. Это один из самых крупных конкурсов России, помогающих юным талантам проявить себя.
    Ребят из многодетных семей России пригласили выступить на «Марафоне талантов». Они могут выйти на сцену со звездами | Изображение 1

    Он даст детям возможность выступить в театре «Геликон-опера», Государственном Кремлевском дворце и на других концертных площадках. Они смогут выйти на сцену вместе с заслуженными артистами страны.

    Конкурс стал частью проекта «Многодетная Россия», нацеленного на поддержку многодетных семей. Он создает социальные лифты для них и способствует улучшению демографической ситуации в стране. В акциях проекта приняли участие уже более 75 регионов России и сотни тысяч семей.

    Участники «Марафона талантов» присылают видеоролики, где демонстрируют свои таланты в четырех номинациях. Это вокал, хореография, разговорный жанр и народный марафон.

    Победители примут участие в съемках концерта, посвященного Дню матери. Его планируют показать на одном из федеральных телеканалов в ноябре 2020 года.

    Сам конкурс проходит уже шесть лет. С каждым годом к участию присоединяются жители разных регионов.

    Во время проекта талантливые дети из России примут участие в мастер-классах, которые проведут звезды эстрады, кино, театра и телевидения. Участники получат сертификаты.

    Подробности о проекте и анкета участника размещены на сайте. На этот раз конкурс проведут дистанционно — онлайн.

    Новости SMI.FM