Ребят из многодетных семей России пригласили выступить на «Марафоне талантов». Они могут выйти на сцену со звездами

Он даст детям возможность выступить в театре «Геликон-опера», Государственном Кремлевском дворце и на других концертных площадках. Они смогут выйти на сцену вместе с заслуженными артистами страны.

Конкурс стал частью проекта «Многодетная Россия», нацеленного на поддержку многодетных семей. Он создает социальные лифты для них и способствует улучшению демографической ситуации в стране. В акциях проекта приняли участие уже более 75 регионов России и сотни тысяч семей.

Участники «Марафона талантов» присылают видеоролики, где демонстрируют свои таланты в четырех номинациях. Это вокал, хореография, разговорный жанр и народный марафон.

Победители примут участие в съемках концерта, посвященного Дню матери. Его планируют показать на одном из федеральных телеканалов в ноябре 2020 года.

Сам конкурс проходит уже шесть лет. С каждым годом к участию присоединяются жители разных регионов.

Во время проекта талантливые дети из России примут участие в мастер-классах, которые проведут звезды эстрады, кино, театра и телевидения. Участники получат сертификаты.

Подробности о проекте и анкета участника размещены на сайте. На этот раз конкурс проведут дистанционно — онлайн.