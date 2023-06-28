Общество 28 июня 2023, 02:56 Ребенок заразился сифилисом в детском саду в Челябинске НТВ: ребенок заразился от воспитательницы сифилисом в Челябинске Freepik

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В детском саду в Челябинске произошло ЧП — у воспитательницы при плановом медосмотре обнаружили сифилис, а у одного из детей поднялась температура и появились высыпания во рту. Администрация детского сада пыталась скрыть этот факт от родителей, сообщил в видеосюжете телеканал НТВ.

Руководство детского сада предложило родителям сдать анализы детям, и это насторожило матерей и отцов. Выяснилось, что у одной из сотрудниц дошкольного учреждения обнаружили сифилис. У одного ребенка выявили признаки заболевания.

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Эта инфекция передается не только половым, но и контактно-бытовым путем. Родители обеспокоились, ведь заразиться могли другие воспитатели или няни. Возмущение родителей вызвал не сам факт заболевания, а то, что руководство детского сада пыталось скрыть это от них.

Анализы показали, что в двух группах, сдавших кровь, результат отрицательный. Врачи рекомендовали через некоторое время сделать повторное исследование.

В местном Минздраве отметили, что медицинская книжка у сотрудницы в порядке, венерическое заболевание обнаружили случайно при плановом медосмотре. Прокуратура начала проверку правомерности действий заведующей.