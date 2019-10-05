Ребенок заперся в камере хранения в ТЦ на Кубани

Маленького мальчика нашли в камере хранения торгового центра в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае. Работники ТЦ попытались открыть дверцу, но не смогли подобрать ключи.

СК опроверг сообщения о ребенке, запертом в камере хранения супермаркета Подробнее

В сообществе «Горячий Ключ life» сообщили, что замок выломал один из посетителей торгового центра. Сколько ребенок просидел в тесном пространстве неизвестно. Судя по разговорам продавщиц в ролике, это сын одной из их коллег.

Одна из подписчиц в Instargam рассказала, что при спасении мальчика присутствовала ее дочь.

«Малой из детской комнаты развлечений удрал и закрылся изнутри. Они сначала подумали щенок скулит. Когда бабка подошла, говорит там, по ходу, ребенок закрыт, попытались открыть. Стало ясно, что замок заблокирован. Мужчина выломал дверь. Пацан мокрый весь, то есть не десять минут там сидел, это очевидно. У меня только один вопрос как аниматор не заметила, что ребенка нет?» — написала женщина.

В пресс-службе главка МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили РИА «Новости», что мальчик залез в камеру хранения сам.

Тем не менее, проверка обстоятельств инцидента продолжается.