«Ребенок занимается проблемами взрослых». Мальчик из Тюмени продает свои картины, чтобы погасить долги по ипотеке

Школьник из Тюмени продал пять картин и снимает анимационные фильмы, чтобы помочь матери погасить долги по ипотеке. Несмотря на общие усилия, они должны больше трех миллионов рублей.

10-летний Егор Зворыгин решил помочь маме с долгами перед банками. Сейчас женщине нужно уже не только платить ежемесячные платежи, но и погасить просроченные, а их набежало на 900 тысяч рублей.

«Сам решил, ему 10 лет уже. Он все решения принимает самостоятельно. Когда летом у нас встал серьезный жизненный вопрос, он сам выставил все свои картины на „Юлу“, фотографировал, выставлял. Это мало нам помогает. Мы не успеваем картины рисовать. Эти картины стоят от тысячи до полутора рублей. Поэтому у нас не получается на ипотеку накопить», — рассказала «360» Светлана Зворыгина.

Пока что им удалось продать пять картин. И проблема не в том, что нет покупателей, у мальчика просто нет времени. Он рисует только по выходным, а недавно еще и увлекся мультипликацией.

Зворыгина рассказала, что некоторые люди помогают им и без картин, присылают ей на карту по 100-200 рублей. Она благодарна им за помощь, но долги все еще огромные.

«На сегодняшний день 3 миллиона 127 тысяч 643 рубля, это уже с процентами и просрочками. Банк предлагает мировое соглашение, но там условия — загасить неустойки, порядка 900 тысяч, плюс показать доход минимум тысяч 50. Пока такой возможности у меня нет, чтобы показывать такие доходы. Их просто нет в Тюмени. Не знаю, как в Москве, а у нас в Тюмени не очень хорошо», — отметила Зворыгина.

У женщины двое детей, с их отцом они развелись 10 лет назад. У него теперь другая семья, да и вообще он больше не живет в Тюмени. Сейчас у Зворыгиной новый молодой человек, у которого двое детей. Так и получилось, как говорит женщина, что «маленький ребенок занимается проблемами взрослых людей».

Как стало известно Ura.ru, женщина потеряла высокооплачиваемую работу в 2019 году. Тогда она и перестала платить Сбербанку необходимые 30 тысяч рублей в месяц. Зворыгина уже год не может найти работу, которая позволила бы покрыть долги. На последнем месте ее оклад составлял восемь тысяч рублей.