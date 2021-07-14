Ребенок забрал крупную сумму денег и ушел из дома в Волгограде

В Волгограде сотрудник полиции обнаружил на остановке 6-летнего мальчика, из карманов у которого виднелась пачка денежных купюр номиналом пять тысяч рублей. Мальчика доставили в отделение, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт УМВД России по региону.

В ходе допроса удалось выяснить, что ребенок проживает вместе с бабушкой-опекуном, с двумя сестрами и братом. Позже бабушка рассказала, что внук ушел из дома утром, пока она была на кухне. Он взял 275 тысяч рублей, которые семья копила на ремонт.

Отсутствие мальчика женщина не заметила, пока к ней не явились сотрудники полиции и не привели внука.