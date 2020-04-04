Ребенок заразился коронавирусом под Челябинском. Ему всего 6 месяцев

Врачи подтвердили коронавирус у шестимесячного малыша в Челябинской области. Клинических проявлений заболевания у него нет. Сейчас за состоянием ребенка следят медики.

«В Кизильском районе пять подтвержденных случаев коронавируса. В том числе у 56-летнего местного жителя, который вернулся из поездки в ОАЭ, а также у контактировавших с ним. Среди заболевших шестимесячный ребенок», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы регионального правительства.

Все заразившиеся коронавирусом прилетели в Челябинскую область из Италии, Великобритании, Германии, и Польши. Также среди инфицированных были туристы, вернувшиеся из США, Таиланда, Испании и Аргентины. Кроме шестимесячного малыша, COVID-19 заболел 11-летний ребенок. Самому взрослому заразившемуся сейчас 80 лет.

Всего в России зафиксирован 4731 случай инфицирования. Вылечились 333 человека. Погибли от заражения 43 пациента. Президент Владимир Путин объявил нерабочим период до 30 апреля. Во многих регионах действует режим самоизоляции. Жителей просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.