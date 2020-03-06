«Ребенка» заметили за рулем спорткара во Владивостоке. Поверить в его историю сложно

Во Владивостоке на дорогу выехал спортивный автомобиль, которым на первый взгляд управлял ребенок. Ехал юный водитель довольно быстро и не остался незамеченным: видео с ним появилось в Сети.

Очевидцы засняли спорткар Subaru WRX S4 без номеров. Когда водитель другой машины поравнялся с иномаркой, в кадр попал молодой человек. Именно он управлял автомобилем. На вид парню лет 14.

Автор ролика показал ему большой палец, тот помахал в ответ и уехал, увеличив скорость.

Видео наделало в Сети много шума, но, как выяснилось, волновались и возмущались пользователи и местные жители зря.

По информации портала VladNews, управлял дорогой иномаркой некий Никита К. Ему уже есть 18 лет. У парня не только есть водительские права — он владелец спорткара. Машину молодой человек показал в Instagram.

В Stories он выложил короткие ролики своей поездки по дорогам Владивостока, прикрепил снимок с заправки и посмеялся над заголовками СМИ о самом себе.

Если посмотреть на фотографии, которые парень выкладывает в соцсети, то заметно — выглядит он действительно очень молодо.