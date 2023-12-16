Общество 16 декабря 2023, 10:05 Ребенок в Новой Москве умер от отека легких из-за кишечной инфекции Shot: пятилетний мальчик умер от кишечной инфекции в Новой Москве РИА «Новости»

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Пятилетний мальчик скончался в Новой Москве после того, как заразился кишечной инфекцией. Врачи скорой помощи не успели спасти ребенка, сообщил Telegram-канал Shot.

Мальчик в течение нескольких дней жаловался родителям на боли в животе, у него поднялась температура. По словам отца ребенка, пятилетний сын подхватил кишечную инфекцию.

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Когда мальчику стало хуже, родители вызвали скорую помощь. Приехавшие на место врачи констатировали смерть мальчика. Медики установили, что он, скорее всего, умер из-за осложнений болезни — на фоне кишечной инфекции у ребенка произошел отек легких.

Полиция начала устанавливать детали произошедшего. Правоохранители выясняют, почему родители мальчика не обратились вовремя за медицинской помощью.

Ранее в Тверской области погибла трехлетняя девочка. Она умерла из-за пневмонии, которую не смогли диагностировать врачи. Девочку доставили в областную больницу в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось. Следовали запросили карты вызова бригады скорой и медицинские документы ребенка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.