Ребенок в истерике и три заявления в полицию. Очередной скандал в такси произошел из-за невнимательности оператора

Очередной скандал разгорелся между таксистом и пассажирами — теперь в Оренбурге. В этот раз в объектив попали женщина с кричащим в истерике ребенком, который просил остановить машину и выпустить их. Водитель заявил, что они отказались заплатить за поездку, а пассажирка — что их привезли не по адресу. При этом обе стороны были правы.

Видео с этой поездки появилось в группе «Оренбург очевидец» в соцсети «ВКонтакте» 19 октября. Его опубликовал водитель такси, который вкратце рассказал о случившемся. Он назвал ситуацию «неприятной» и призвал «сильно его не винить».

Таксист написал, что приехал забрать пассажиров, которые взяли с собой животных, но даже не предупредили об этом. Однако собака и кошка оказались не единственной проблемой — по словам водителя, от женщины «жутко пахло алкоголем». Он отметил, что закрыл на это глаза и довез их по указанному адресу.

«Когда доехали до точки, сказала, что я ее не туда привез, и платить не будет. Я ей объяснил что я доехал туда, куда она указала конечную точку. В общем, платить отказалась — я спокойно завел машину и решил их отвезти подальше от места назначения. Мелкий схватил меня за шею и сказал «убью тебя н***й, ты куда нас везешь».

На кадрах, которые опубликовали в группе, видно, что водитель требовал с пассажиров деньги за поездку. При этом на заднем сиденье истерически кричал ребенок — он просил остановить машину «хоть где-нибудь» и выпустить их. Мать мальчика сказала ему не плакать, потому что «все записывается», а сама позвонила по телефону.

Она рассказала старшему сыну, что водитель привез их не в ту сторону, ударил мальчика и захватил машину. Женщина попросила его вызвать полицию, а мальчик умолял маму отдать таксисту деньги, чтобы он выпустил их из машины. После этого она стала пытаться открыть дверь на ходу. Водитель несколько раз сказал ей не ломать машину, после чего остановился и вытащил ее из салон. Ребенок вылез вслед за ней — не забыв забрать с сиденья свои вещи.

Ошибка оператора

Старший сын пассажирки Кирилл, которому она звонила из машины, рассказал «360», что ситуация произошла около 23:00 18 октября. Он отметил, что водитель действительно привез их не туда, однако в этом не было его вины — как и вины пассажиров.

«Изначально я сомневался в маме, хотя она у меня, в принципе, адекватная. Но после общения с таксистом я понял, что она права. Она вызвала по телефону „Яндекс.Такси“, дала адрес с номером 263, а они что-то напутали, и получилось 163. То есть мама была не в курсе, и таксист был не в курсе», — объяснил он.

В распоряжении «360» оказался скриншот его переписки с оператором такси.

Источник фото: телеканал «360»

Кирилл рассказал, что водитель даже не доехав до места уже закончил поездку и взялся за другой заказ.

«Он когда остановился и сказал приехали, мама ему ответила, что это не наш дом. Он начал материться, сказал что ему *** (все равно — прим. ред.), сказал „оплатите и выходите“. Мама стала выходить, в итоге он защелкнул двери и повез. Начал угрожать, что он их отвезет за город — насколько я понял, он хотел отвезти обратно, откуда выезжали», — рассказал он.

Собеседник отметил, что его мама уже обратилась в полицию. Правоохранители приняли два заявления, сегодня пассажиры будут подавать третье.

«На второе заявление они отреагировали, то есть правда за нами. В том плане, что было рукоприкладство. Я жаловался еще в поддержку „Яндекса“, они сказали, что уже его уволили — хотя он до сих пор работает, это можно понять по его комментариям», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

Хотели решить вопрос мирно

Кирилл рассказал, что сперва его мама планировала решить вопрос мирно. Вернувшись домой, она стала звонить таксисту, потому что оставила в его машине свои вещи.

«Она звонит ему и говорит: „Здравствуйте, вы нас отвозили, мы хотим забрать вещи“. Все началось с того, что он начал посылать ее. Мама сбросила трубку и тогда вызвала полицию», — пояснил Кирилл.

Он отметил, что водитель вещи так и не отдал. Кроме того, после произошедшего у пассажиров остались разбитый телефон и порванная куртка. По словам Кирилла, на следующий день он позвонил таксисту еще раз — тот стал общаться спокойнее, но при этом отстаивал свою точку зрения. Говорил, что делал все правильно, и все начала именно пассажирка.

«Он начал говорить, что мама захотела халявы, хотя сколько раз я с ней ездил — ни разу не было такого, даже на чай иногда оставляли. Я там написал один комментарий, взбесило — потому что в тот день начали поступать угрозы. Он мне пишет, начинает угрожать, что я знаю, где ты живешь, я приду и тебя убью, матерился и все-такие дела. Когда я сказал, что мы написали заявление, он ответил, что „мне *** (все равно — прим. ред.), мне ничего не будет, уже все писали. И вообще, я — золотой человек“», — отметил Кирилл.