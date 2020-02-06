Ребенок сбежал из детского сада по вине воспитателя

Инцидент произошел в детском саду при школе № 1358. Шестилетний мальчик самостоятельно ушел домой. Воспитателя, который не уследил за ребенком, уволили. Также в садике больше не работают охранник и помощник воспитателя.

Полиция заявила, что причина побега ребенка — ненадлежащая работа сотрудников детского сада.

Мальчика нашли через полчаса после побега. Он ушел из сада, использовав украденную карточку «Проход и питание». Мальчик хотел удивить родителей своим ранним возвращением домой.