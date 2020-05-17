Ребенок с коронавирусом родился в России

Жительница Северной Осетии заболела COVID-19 во время беременности. После родов оказалось, что коронавирус передался ребенку. Сейчас состояние матери и малыша стабильное.

«Женщина в ожидании ребенка заразилась коронавирусом, младенец родился с инфекцией. Сейчас они находятся уже дома, их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава республики.

Всего в Северной Осетии зафиксировано 2165 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Врачи поставили на ноги уже 1041 пациента. Скончались после заболевания 15 человек.

Ранее заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета Михаил Щелканов предупредил, что все острые респираторные заболевания опасны для беременных женщин. При этом он отметил, что информация о влиянии коронавируса на новорожденных пока только собирается. Но врачи еще не зафиксировали «ничего опасного».