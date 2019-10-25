Ребенок провалился в люк в Петербурге. Кого-нибудь вообще накажут?

Ребенок провалился в канализационный люк. Происшествие попало на видео и разошлось в СМИ. Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов напомнил, кто несет ответственность за состояние люков на улице. «360» выяснил, где случилось происшествие.

«В любом случае ответственность за состояние люков лежит на собственниках. Если это вода или канализация — это водоканал, если люк связи — связисты. Это первое. И второе. Ответственность за получение, нанесение травм — она есть, и собственник точно будет нести ее. Другое дело, что это все происходит постфактум. А надо об этом думать до, а не после — до получения травм», — заявил парламентарий.

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По его словам, сейчас идет проверка состояния сетей и люков в том числе. Депутат напомнил, что давно существуют новые виды современных разработок лючных систем, но они недешевы, и их ставят пока не везде.

«Могу сказать, если крышку люка украли, все равно несет ответственность собственник. Если есть травма, то однозначно будет заведено административное дело, в рамках которого будет найден собственник и определен виновный», —добавил парламентарий.

Пахомов уверен, что в случае, если вдруг произошла такого рода неприятность, ее нельзя оставлять без внимания. Нужно обращаться в органы, чтобы было возбуждено дело и обращение зафиксировано. Если обращения начнут принимать массовый характер, проблема опасных люков будет рассмотрена на региональном, а потом и на федеральном уровне.

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как ребенок наступает на люк, крышка которого под ним переворачивается и малыш проваливается в колодец. Мальчика удалось быстро вытащить, в этом помогли подоспевшие прохожие. Изначально прошла информация, что происшествие случилось в Набережных Челнах.

«Инцидент произошел не в городе Набережные Челны. Мы не подтверждаем эту информацию. Наши журналисты написали, что это случилось в Петербурге. Мы тут же обратились в детский медицинский центр, к руководителю программы „Безопасный город“. Подобного инцидента не было», — заверила начальник управления информационной политики и по связям с общественностью муниципального образования город Набережные Челны Римма Мухаметзянова.

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По ее словам, местные общественники уже провели собственное расследование. По предварительным результатам разбирательства происшествие случилось в Санкт-Петербурге, у дома № 45, по проспекту Космонавтов: здесь располагается Петроэлектросбыт.