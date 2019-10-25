Ребенок провалился в люк в Петербурге. Кого-нибудь вообще накажут?
«В любом случае ответственность за состояние люков лежит на собственниках. Если это вода или канализация — это водоканал, если люк связи — связисты. Это первое. И второе. Ответственность за получение, нанесение травм — она есть, и собственник точно будет нести ее. Другое дело, что это все происходит постфактум. А надо об этом думать до, а не после — до получения травм», — заявил парламентарий.
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По его словам, сейчас идет проверка состояния сетей и люков в том числе. Депутат напомнил, что давно существуют новые виды современных разработок лючных систем, но они недешевы, и их ставят пока не везде.
«Могу сказать, если крышку люка украли, все равно несет ответственность собственник. Если есть травма, то однозначно будет заведено административное дело, в рамках которого будет найден собственник и определен виновный», —добавил парламентарий.
Пахомов уверен, что в случае, если вдруг произошла такого рода неприятность, ее нельзя оставлять без внимания. Нужно обращаться в органы, чтобы было возбуждено дело и обращение зафиксировано. Если обращения начнут принимать массовый характер, проблема опасных люков будет рассмотрена на региональном, а потом и на федеральном уровне.
Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как ребенок наступает на люк, крышка которого под ним переворачивается и малыш проваливается в колодец. Мальчика удалось быстро вытащить, в этом помогли подоспевшие прохожие. Изначально прошла информация, что происшествие случилось в Набережных Челнах.
«Инцидент произошел не в городе Набережные Челны. Мы не подтверждаем эту информацию. Наши журналисты написали, что это случилось в Петербурге. Мы тут же обратились в детский медицинский центр, к руководителю программы „Безопасный город“. Подобного инцидента не было», — заверила начальник управления информационной политики и по связям с общественностью муниципального образования город Набережные Челны Римма Мухаметзянова.
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По ее словам, местные общественники уже провели собственное расследование. По предварительным результатам разбирательства происшествие случилось в Санкт-Петербурге, у дома № 45, по проспекту Космонавтов: здесь располагается Петроэлектросбыт.