Ребенок прогулялся по карнизу в Уфе и испугал весь двор. Видео

В Уфе четырехлетний мальчик гулял по карнизу балкона на девятом этаже. Когда его увидели прохожие, то сразу позвонили в полицию.

Сотрудники приехали быстро. Они сразу пошли в нужную квартиру и выяснили, что семья ребенка даже не подозревала, что весь двор наблюдает за гуляющим по карнизу мальчиком. Бабушка в это время готовила, старший брат присматривал за средним.

«Пока часть спасателей поднималась на крышу, чтобы оттуда спуститься к ребенку и уберечь его от падения, один из сотрудников остался внизу и разговаривал с малышом. К счастью, все закончилось хорошо», — процитировал «ГТРК Башкортостан» слова представителя управления гражданской защиты города.

Они объяснили, что маленький мальчик сам вернулся в квартиру и даже прикрыл окно, через которое вышел. Бабушка от удивления встретила его лишь такими словами: «Вот ты даешь!».

Очевидцы происшествия засняли прогулку мальчика и выложили в соцсетях. На видео можно разглядеть, как мальчик осторожно идет по карнизу.