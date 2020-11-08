«Ребенок плохо спит»: глава семьи рассказал, как неизвестные обстреляли их машину на Симферопольском шоссе

В пятницу неизвестные обстреляли автомобиль с ребенком внутри. Семья ехала Симферопольскому шоссе, когда кто-то выстрелил в заднее стекло. Отец ребенка Вадим рассказал «360», что после этого мальчик плохо спит ночами и пугается от громких звуков.

«Супруга чувствует себя намного хуже, наверное, чем я. У нее больше шок, все-таки она мать. Ребенок плохо ночью спит. Ездили на метро — он боится громких шумов, плачет. Психологически очень сильно травмирован. Мы уже записались к врачу на осмотр и к психологу», — рассказал он.

Глава семейства рассказал, что они ехали совершенно спокойно и никому не мешали.

«Ехали по Симферопольскому шоссе в левой полосе, опережали поток, километров 100–110. Сзади я увидел Mitsubishi Lancer, начал перестраиваться в правый ряд. И начал приближаться быстро Volkswagen Touareg, он начал моргать фарами. Я не мог перестроиться в правый ряд, потому что движение было занято. Мне нужно было обогнать автомобиль и перестроиться. Когда я завершил этот маневр, Volkswagen поравнялся, произошел выстрел, хлопок — и разлетелось заднее стекло. Он уехал стремительно вперед», — вспоминает собеседник «360».

По его словам, автомобиль был полностью тонирован. Сам момент выстрела они не видели, так как у злоумышленников была скорость более 160 километров в час. Они остановились на обочине, когда услышали сильный плач ребенка.

«Жена была в истерике. Мы остановились, и я увидел, что весь ребенок, все лицо у него в крови. Очень сильно все испугались», — рассказал Вадим.

Оказалось, в машине был еще и дедушка. Они все вместе начали проверять ребенка. Он получил глубокую рану над губой, а из носа шла кровь. Также было разбито стекло. Они позвонили в полицию, там сообщили, что объявили план «Перехват». Через час-полтора приехали сами полицейские. Еще через время приехала скорая.

По версии полицейских, выстрелить могли из травматического оружия или вообще из рогатки. На время расследование затихло, считает мужчина, о возбуждении уголовного дела им все не сообщали. В итоге они решили рассказать об этом в соцсетях, и тогда было объявлено о возбуждении дела. Однако мужчина не понимает, кто и зачем мог это совершить.

«Мы живем мирной жизнью, путешествуем, жена занимается ребенком. <…> Я подозреваю, что наш автомобиль выбрали сугубо из-за того, что наша машина не могла по техническим характеристикам их догнать. Подозреваю, что это было специально запланировано, потому что за такое короткое время оружие, на мой взгляд, нельзя подготовить для стрельбы, оно было заранее подготовлено», — заключил Вадим.

Прокуратура Московской области по данному факту проводит проверку.