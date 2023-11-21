21 ноября 2023, 18:52
Ребенок из ХМАО шесть лет не получал алименты из-за халатности судебного пристава
В отношении судебного пристава из ХМАО возбудили уголовное дело из-за злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
Пристава обвиняют в том, что после совершеннолетия ребенка он закрыл делопроизводство в отношении его отца. Однако до этого должник не платил алименты шесть лет. За эти годы накопилось около 900 тысяч, который недополучил ребенок. Приставу уже предъявили обвинение, его ждет суд.
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