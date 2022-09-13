Родители из Новосибирска пожаловались на ребенка-абьюзера в детском саду | 360°

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Родители из Новосибирска пожаловались на ребенка-абьюзера в детском саду

Мама ребенка из детсада Новосибирска: есть мальчик, который всех обижает

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Мальчик, который всячески обижает других детей, появился в детсаде Новосибирска. Родители на него жалуются, но никаких конкретных действий не следует. Мама одного ребенка рассказала «360», что детсадовец может ударить других малышей.

«Агрессия проявляется в плане отбирания игрушек. Если он самостоятельно играет и другие детки подходят пообщаться, то он начинает бурно реагировать, может ударить», — пояснила она.

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По словам женщины, если другой ребенок занимается своими делами, может спонтанно с разбега пнуть, ударить.

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Были случаи, когда этот мальчик пинал девочку в живот.

«Когда младшие группы были, многие дети ходили с крестиками. Он дергал за цепочки, веревочки, укусы были», — вспомнила женщина.

Родители жаловались на мальчика руководству детского сада. На прошлой неделе психолог пригласила мам и пап на собрание. Специалист заявила, что мальчик является очень развитым, а его поведение вполне нормальное. Якобы в хорошей компании он будет адаптироваться.

Также в саду заявили, что этому ребенку не нужна отдельная группа, врачи не ставили ему диагнозов.

«[Нам сказали,] что мы сами должны работать с нашими детьми и приучать их к тому, что этот ребенок особенный, нужно уделять ему повышенное внимание, не обращать внимания на его агрессию, он будет хороший», — добавила собеседница «360».

При этом мама заявила, что ее ребенок также пострадал от агрессивного мальчика.

«У нас есть дважды травмы, есть справки», — уточнила она.

Родители детей уже писали в прокуратуру, в различные министерства. Им пришел ответ, что все хорошо, никаких нарушений не найдено.

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