Ребенку на Кубани сделали переливание крови по решению суда, несмотря на отказ матери

По решению суда в Краснодарском крае медики сделали переливание крови и прооперировали больного раком ребенка, несмотря на то, что против этого была его мать. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

С иском о защите интересов восьмилетнего ребенка обратились сотрудники Детской краевой клинической больницы. По их словам, поступивший в стационар ребенок с нефробластомой нуждался в операции и переливании донорской крови и ее компонентов. Но мать не разрешила проводить медицинские манипуляции, необходимые для сохранения жизни ребенка.

Поэтому больница обратилась в суд. Последний встал на сторону врачей. После чего мать, не согласная с решением суда, подала апелляционную жалобу. Но судебная коллегия оставила в силе прежнее решение суда, которое уже вступило в законную силу.