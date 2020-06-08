Ребенка засунули в мусорку в Казани, чтобы достать просрочку. Видео

На кадрах видно, как одна из женщи принимает из детской руки, которая высовывается из мусорки, а другая — складывает их в пакет. Потом девочку достают из бака. Инцидент произошел возле магазина на улице Ибрагимова.

Эти кадры заинтересовали местную прокуратуру.

«Прокуратура Московского района Казани проводит проверку в связи с появившимся в Сети видео, на котором две женщины посадили в мусорный контейнер маленького ребёнка и заставили доставать оттуда просроченные продукты», — сообщил сайт надзорного ведомства Татарстана.

Полиция возбудила административное расследование по статье КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Личности женщин и ребенка устанавливают.