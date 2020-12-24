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    24 декабря 2020, 17:26

    Ребенка высадили из автобуса в 40-градусный мороз в ЯНАО

    Дарья Морозова

    Школьника в ЯНАО высадили из автобуса из-за того, что он не смог оплатить проезд. На улице было минус 40. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

    Мама ребенка пожаловалась в соцсетях, что ее сын не смог оплатить проезд картой, потому что терминал не сработал. У него потребовали наличные, но снять их было тоже негде.

    «В итоге отправился ребенок в школу пешком, и это в актированный день! Из отдаленного района города», — пожаловалась женщина.