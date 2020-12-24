Ребенка высадили из автобуса в 40-градусный мороз в ЯНАО

Мама ребенка пожаловалась в соцсетях, что ее сын не смог оплатить проезд картой, потому что терминал не сработал. У него потребовали наличные, но снять их было тоже негде.

«В итоге отправился ребенок в школу пешком, и это в актированный день! Из отдаленного района города», — пожаловалась женщина.