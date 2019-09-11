Ребенка в машине предложили считать отягчающим фактором нарушений

Минюсту и МВД даны поручения разобраться, следует ли отнести к отягчающим обстоятельствам при нарушении ПДД наличие ребенка в машине. Об этом сказано в тексте поручений по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

«Проработать вопрос внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними», — говорится в опубликованном на сайте Правительства России документе. Соответствующие поручения ведомствам дал вице-премьер Максим Акимов.

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Кроме того, вице-премьер предложил рассмотреть предложения по повышению безопасности дорожного движения в московских дворах. Речь о том, что возле домов гуляют дети и здесь же может проезжать автотранспорт.

«Правительству Москвы совместно с членами правительственной комиссии представить в Правительство Российской Федерации предложения по повышению безопасности дорожного движения в жилых зонах и дворовых территориях в целях исключения возможности возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних», — сказано в опубликованном документе.