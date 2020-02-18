«Ребенка своего не оправдываю»: мать школьника раскрыла подробности нападения на учительницу под Псковом

Псковский старшеклассник ударил учительницу, которая выдернула из-под него стул. В соцсетях поспешили осудить не только школьника, но и его родителей. Мать юноши рассказала «360», что происходило после конфликта и ответила на критику в Сети.

По словам Татьяны Скуратовой, попавшее в Сеть видео было снято не до конца. Через 15 минут после драки мать старшеклассника сама пришла к учительнице и поговорила о конфликте. Более того, она заверила, что школьник не лежит ни в какой психиатрической больнице, как об этом писали СМИ.

«Мой ребенок в психиатрической больнице не лежит. Он туда направлялся от военкомата до сложившейся ситуации. У нас направление с числом, которое дано нам до этой всей ситуации, до драки», — сказала Татьяна.

Сейчас юноша болеет и лечится дома. О своем поступке он сожалеет и уже извинялся перед преподавательницей.

«Конечно, раскаивается. Он у нее был, извинялся, прощения просил. <…> Она его простила, сын ее, полицейский, тоже простил. Сказал, что ничего не будет никуда дальше продвигаться. Вот такие в школе дети, которые могут снимать гадости и выкладывать, то это уже их проблемы», — отметила мать ученика.

В школе женщине предложили перевести сына на домашнее обучение, а перед этим рассказать о случившемся психологам при обследовании в военкомате.

«Если они нам порекомендуют семейное обучение, то, возможно, нам так разрешат. Если нет, то он будет продолжать ходить учиться в школу», — пояснила Татьяна.

Она добавила, что учительница уволилась из школы сразу после нападения ученика. Как рассказала Татьяна, она одна воспитывает троих детей и иногда ей приходится нелегко. Сам мальчик неагрессивный, а подобное произошло впервые.

«Я ребенка своего не оправдываю, нет. <…> Если он такой вышел, то это не повод поливать меня грязью в Интернете. Я сейчас почитала комментарии — просто бред. Как там пишут, „что посеешь, то и пожнешь“. В этой ситуации, но вот такой вот он есть, и ничего мне уже с этим не сделать, понимаете?» — поделилась она.

Речь идет о видео, которое выложил в Сеть один из одноклассников. На кадры попала учительница, которая не выдержала выходок школьников и выдернула из-под одного из них стул. Парень упал, а затем поднялся и ударил в женщину в лицо. В школе «360» сказали, что подросток на больничном, а преподавательница не имеет к нему никаких претензий.