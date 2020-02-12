Ребенка с обломком иглы в груди выписали из уральской больницы

Девочка родилась 19 января в Нижнем Тагиле. Через три дня врачи сообщили родственникам, что после забора крови в теле ребенка остался обломок пластикового катетера, позднее он переместился к легкому. Новорожденную вместе с матерью отправили в детскую областную больницу в Екатеринбурге.

Спустя три недели обломок иглы так и не достали. Девочку отправили домой. Каждые две недели ее будут привозить на УЗИ в Екатеринбург.

Полиция, прокуратура и местный минздрав проводят проверку пренатального центра в Нижнем Тагиле. Родители девочки подали жалобу о неоказании медпомощи новорожденному в конце января.