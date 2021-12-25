Госуслуги предложили три способа поздравить ребенка с Новым годом

Портал госуслуг на своем Telegram-канале дал совет родителям, как можно оригинально поздравить детей с праздником Нового года. Согласно сообщению ведомства, в этом помогут карта сокровищ, новогодний каток и балкон.

Портал советует родителям спрятать несколько подарков по всему дому и нарисовать карту сокровищ, посоветовав главный приз оставить на самый конец.

Также рекомендуется провести всей семьей новогодние дни на открытом катке.

«Катание принесет радость всей семье, а родителям поможет отвлечься от предпраздничной суеты и просто побыть всем вместе», — объясняют госуслуги.

Также ведомство посоветовало использовать балкон для того, чтобы спрятать вожделенный ребенком подарок.

«Придумайте волшебную предысторию для ребенка — как Дед Мороз летает на волшебных санях и оставляет подарки на окнах и балконах, чтобы не заходить в квартиры и не растаять. Заберите вместе подарок и простимулируйте фантазию ребенка — пусть он придумает, как Дед Мороз добирался до вас и куда поехал дальше», — заключил портал.

К Новому году можно готовиться основательно, заказывая подарки, вылизывая дом и наготавливая массу блюд, но упустить самое главное — развлечения. Алкогольные вечеринки до потери пульса уже давно не в моде, а значит, надо подумать, как развлекать гостей, которые соберутся за праздничным столом. Особенно если семья большая, с детьми и стариками. Эксперты индустрии развлечений в беседе «360» дали советы, которые помогут россиянам весело встретить Новый год.