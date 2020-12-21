Ребенка похитили из рук отца прямо на улице в Дербенте. Видео

Жители Дербента решили развестись, а их дочь пожелала остаться с отцом на время развода. Мать с желанием ребенка считаться не захотела, подговорила своих братьев и похитила девочку из рук папы прямо на улице, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.

«Собрала своих братьев и поехала похищать дочь. Отца девочки избили, ребенка забрали. Ребенок сейчас у матери. Она где-то его прячет», — пояснил источник.

По словам собеседника, отец обратился в органы правопорядка.

Еще один источник отметил, что женщина угрожала похищением дочери и якобы хвасталась своими родственными связями в городском отделе полиции. О местонахождении и состоянии здоровья девочки пока никакой информации нет. По предположению отца, ее могут прятать в Табасаранском районе Дагестана.