Ребенка из приюта насильно остригли и связали ему руки перед поездкой в больницу
Воспитанника одного из приютов Челябинской области перед поездкой в больницу насильно остригли, а потом связали ему руки. Такой информацией поделилась на своей странице в Facebook первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Гехт считает, что случай является диким. Она сообщила, что его пытались скрыть.
«Уже начата проверка. Более того, мы доведем это дело до суда. Жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков. А главное, это вновь звонок для системы», — написала вице-губернатор.
Она собирается посетить социально-реабилитационный центр под Челябинском, чтобы разобраться в ситуации.