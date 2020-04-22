Ребенка из приюта насильно остригли и связали ему руки перед поездкой в больницу

Гехт считает, что случай является диким. Она сообщила, что его пытались скрыть.

«Уже начата проверка. Более того, мы доведем это дело до суда. Жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков. А главное, это вновь звонок для системы», — написала вице-губернатор.

Она собирается посетить социально-реабилитационный центр под Челябинском, чтобы разобраться в ситуации.