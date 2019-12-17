Ребенка из Омска, которого пытали гречкой, отправят в интернат

«По итогам беседы мать согласилась временно поместить ребенка в областную организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, „Адаптивная школа — интернат № 5“», — указано в сообщении регионального Министерства образования.

За судьбой ребенка следят в центральном аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой. Детский омбудсмен уже обратилась в прокуратуру Омска с тем, чтобы надзорное ведомство разобралось в ситуации.

«Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребенка матери. Также в ближайшее время региональный уполномоченный по правам ребенка посетит образовательное учреждение, в котором учится мальчик, пообщается с ним и с педагогами, позже запланирована встреча с мамой», — заявила Кузнецова. Ее слова приведены на официальном сайте омбудсмена.

Кузнецова пообещала, что ситуация будет на ее контроле вплоть до счастливого ее разрешения. Права ребенка при этом пострадать не должны.

В Следственном комитете ранее рассказали, что отчим ставил ребенка на колени на гречневую крупу за малейшую провинность. Мать не вмешивалась. Когда мальчику удалось выскользнуть из дома, он обратился за помощью.