Реаниматологи рассказали о негативных сообщениях от родственников пациентов, умерших от коронавируса

Реаниматологи одного российского ковидного госпиталя признались Общественной службе новостей, что получают от родственников умерших пациентов сообщения с проклятиями. По их словам, бывают случаи, когда люди виноваты сами.

Медики рассказали, что как-то к ним привезли пациента с большим поражением легких. Оно увеличилось с 70% до 80% в считаные часы. Выяснилось, что мужчина в таком состоянии пролежал дома неделю.

«Родственники надеялись, что само пройдет и даже не чесались. Когда ему стало совсем худо, закопошились, но поздно. Он умер у нас в реанимации. Родственники стали проклинать нас за это», — поделились реаниматологи.