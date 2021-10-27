Реаниматологи рассказали о негативных сообщениях от родственников пациентов, умерших от коронавируса
Медики пожаловались на обвинения родственников умерших от коронавируса
Реаниматологи одного российского ковидного госпиталя признались Общественной службе новостей, что получают от родственников умерших пациентов сообщения с проклятиями. По их словам, бывают случаи, когда люди виноваты сами.
Медики рассказали, что как-то к ним привезли пациента с большим поражением легких. Оно увеличилось с 70% до 80% в считаные часы. Выяснилось, что мужчина в таком состоянии пролежал дома неделю.
«Родственники надеялись, что само пройдет и даже не чесались. Когда ему стало совсем худо, закопошились, но поздно. Он умер у нас в реанимации. Родственники стали проклинать нас за это», — поделились реаниматологи.