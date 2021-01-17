Реаниматолог и гинеколог из России спасли жизнь ребенку, пролетая над Атлантикой

Кемеровский анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов и гинеколог Юлия из Челябинска спасли жизнь шестилетнему ребенку в небе над Атлантическом океаном. Девочке стало плохо: у нее заболела нога, но обезболивающее только ухудшило ситуацию.

«Шестилетней девочке стало плохо в самолете во время рейса Куба — Москва. Она пожаловалась на боль в ноге. Родители дали половину таблетки „Пенталгина“, но через час ребенку стало хуже, появились симптомы анафилактического шока», — написал на своей странице в Instаgrаm врач.

Девочке повезло: на борту самолета оказались кемеровские анестезиолог-реаниматолог и гинеколог. Вместе медики смогли оказать помощь ребенку. Они использовали лекарства из врачебной сумки, которая была у экипажа.

«Катетеризация периферической вены, адреналин в/в, инфузия NaCl 0,9%, преднизолон в/в. Через 10 минут от начала лечения — купирование одышки, улучшение самочувствия. Через 15 минут — ясное сознание, отсутствие одышки, сыпь побледнела», — описал свои действия Василий Жданов.

Медикам помогала жена анестезиолога, она ассистировала ему при катетеризации периферической вены. В заключение Жданов добавил, что это было «важнее всей Кубы».