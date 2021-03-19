Реальные зарплаты россиян стали меньше почти на 30% в сравнении с декабрем

Реальные зарплаты россиян в январе 2021 года выросли на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом значения уменьшились на 28,9%, если сравнивать с декабрем.

Реальная заработная плата представляет собой среднюю начисленную зарплату, скорректированную на инфляцию. По данным Росстата, в январе 2021 года значения выросли на 0,1% по сравнению с январем 2020-го. Но в сравнении с декабрем реальные зарплаты сократились на 28,9%.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2021 года составила 49 516 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,3%», — отметили в ведомстве.

В номинальном выражении зарплата жителей России увеличилась в январе на 5,3%. При этом сумма снизилась на 28,4%, если сравнивать ее с декабрем 2020-го. В реальном выражении в целом за прошлый год зарплаты увеличились на 2,5% по сравнению с 2019 годом.

Ранее Росстат сообщил, что за прошедший год в большинстве российских регионов стало больше безработных. Лидерами оказались республики Северного Кавказа, Тува и Алтай.