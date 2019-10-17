«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3%, в январе сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличились на 0,2%», — приводит агентство текст документа ведомства.

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Федеральная служба государственной статистики России в марте прекратила ежемесячные публикации данных о доходах россиян и перешла на ежеквартальную отчетность.

Улучшилась также динамика реальных располагаемых доходов во втором квартале. Прежнее снижение показателей на 0,2% сменилось на 0,1%.

Согласно прогнозам Росстата, в 2019 году реальные располагаемые доходы соотечественников еще подрастут на 0,1%, а зарплаты в стране увеличатся на 1,5%.