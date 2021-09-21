«Реальной опасности никакой не было». Продолжавший читать лекцию во время стрельбы преподаватель объяснился

Преподаватель Пермского университета, который не стал прерывать лекцию во время стрельбы, объяснил свой поступок. Он заявил, что сделал все правильно, потому что смог сдержать панику среди студентов.

Об этом он рассказал Baza. Олег Сыромятников отметил, что минут через 10 после начала пары в аудиторию вошла незнакомая женщина. Она рассказала, что внизу стреляют и это не учения. После этого преподаватель закрыл металлическую дверь — он подчеркнул, что знаком с оружием.

«В этой ситуации что еще можно было сделать — выпустить ребят в коридор? Неизвестно, что там. Прыгать с пятого этажа? И что?» — отметил он.

Сыромятников уточнил, что позвонил декану и узнал, что делать. Тот сказал ему закрыться в аудитории и никуда не выходить, продолжив занятие. Он добавил, что студенты вели себя адекватно, пока женщина — мама одной из студенток — не подняла панику. Преподаватель подчеркнул, что его задача состояла в том, чтобы эту панику сдержать.

Он заявил, что продолжал диктовать лекцию шепотом, и некоторые ребята продолжали конспектировать его слова. Сыромятникову также не понравилось, как была организована эвакуация — он похвалил сотрудника, который смог остановить стрелка самостоятельно, но не оценил панику, которую устроили в школе.

«Панику подняли, детей начали эвакуировать бегом. <…> Зачем бегом? Оставить бы в аудиториях, поработали бы. Зашли бы в каждую аудиторию, успокоили людей. <…> Реальной опасности никакой не было и быть не могло. Единственная реальная опасность в этой ситуации с закрытой дверью — прыгнуть с пятого этажа и сломать себе позвоночник, или убиться вообще насмерть» — заключил он.