«Реально быстро и очень удобно»: как в Подмосковье проходит выездное голосование

В Подмосковье организовали голосование, доступное для каждого. Члены избирательной комиссии и наблюдатели готовы выехать на дом к тем, кто из-за пандемии не имеет возможности выйти из дома.

Полностью в защитной экипировке из-за требований безопасности члены УИК напоминают ученых из фантастических сериалов. Однако носить СИЗ в такую жару — дело не из легких.

«Мы одеты в эти дезинфекционные костюмы, чтобы обеспечить безопасность и нам, и тем, у кого мы собираем голоса по поводу изменений в Конституции», — рассказал член УИК №3002 Андрей Каленов.

Голосование в Подмосковье

Выездное голосование в пандемию — это удобно и предполагают минимум контактов. Пакет с масками, перчатками, ручкой и бюллетенем оставляют у двери. Членов комиссии приглашают не только пенсионеры, но и молодые жители. У жительницы Солнечногорска Ольги Грачевой много питомцев, даже голосовать девушка вышла с любимой собачкой Соней. Для девушки важно, что одна из поправок закрепляет в Конституции норму о защите животных.

«Сегодня выходной. А так я времени много сэкономлю. И для меня очень важно голосование. Ведь новый закон будет лучше защищать наших меньших братьев», — отметила Ольга.

Летом многие перебираются на свои загородные дачи. Теперь у них есть возможность проголосовать прямо на месте, чтобы лишний раз не ездить в столицу. В СНТ «ЛУЧ» за два часа бюллетени в урну опустили 60 человек.

Галина Пименова, жительница Солнечногорского городского округа, рассказала: «У меня есть время — я вон сумочку схватила, сюда прибежала. И с удовольствием проголосую. Это же реально быстро и очень удобно».

Удобство удобством, но о безопасности нельзя забывать. Социальная дистанция в очереди, паспорта на вытянутой руке — обязательные условия. Маски, перчатки и одноразовые ручки выдают каждому.

«Я люблю Россию, это моя страна, я ей горжусь. И буду голосовать сколько нужно и где угодно, чтобы моя страна была счастливой, богатой и великой», — заявила местная жительница Любовь Шевцова.

Вечером, после окончания голосования, комиссия возвращается на основной участок и перекладывает бюллетени из передвижной урны в сейф. Там они будут храниться до конца всего процесса голосования, 1 июля.