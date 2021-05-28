Реализация второй очереди делового квартала «Невская Ратуша» началась в Санкт-Петербурге

Группа компаний «Галс» объявила о старте реализации второй очереди административно-делового квартала «Невская Ратуша». Это офисные площади класса «А+» в Санкт-Петербурге.

Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей в бизнес-центре квартала «Невская Ратуша». Директор департамента коммерческого управления «Галс» Светлана Мазур отметила уникальность этого места.

Я уверена, что через пару лет „Невская Ратуша“ станет самым уникальным по масштабу и наполнению деловым кластером, новой точкой притяжения исторической части Санкт-Петербурга, в которой будут располагаться штаб-квартиры ведущих российских и зарубежных компаний Светлана Мазур.

Она добавила, что группа компаний «Галс» активно развивает административно-деловой квартал «Невская Ратуша», при этом бережно сохраняя архитектурную концепцию неоклассицизма.

История «Невской Ратуши» уходит корнями в 2007 год — именно тогда правительство Санкт-Петербурга провело конкурс на лучшую концепцию административного комплекса, в котором и победил консорциум мастерских «Евгений Герасимов и партнеры», SPEECH и nps tchoban voss Сергея Чобана.

В 2016 году сдали первую очередь комплекса. Здание администрации заняли комитеты правительства города.

Но «Невская Ратуша» стала драйвером развития целого района — ее полюбили жители и туристы. По социальным сетям уже видно, что это одна из современных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

«Мы рады, что сейчас возводят вторую и проектируют третью очередь комплекса. Уверены, что компания „Галс“ воплотит проект с должным качеством благодаря своему высокому профессионализму», — отметил руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», участник Градостроительного совета Санкт-Петербурга Евгений Герасимов.

Что на территории?

Первая очередь проекта «Невская Ратуша» уже полностью реализована. Она включает в себя три корпуса, в главном из которых располагается штаб-квартира 13 комитетов администрации Санкт-Петербурга.

Арендаторами второго и третьего корпусов являются Банк ВТБ, ПАО «Газпром», Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга и не только. Об этом сообщил генеральный директор «Гостиничной компании» Алексей Карелов.

Наличие гостиницы на территории делового квартала „Невская Ратуша“ является необходимым элементом формирования комфортной среды для резидентов квартала, учитывая его развитие как места сосредоточения крупного бизнеса в центральной части города, в непосредственной близости от здания правительства Санкт-Петербурга Алексей Карелов.

Он добавил, что рядом находятся основные транспортные артерии Московского вокзала.

«На данный момент мы обсуждаем концепцию отеля с четырьмя звездами и франшизой международного гостиничного оператора, которая предполагает не менее 200 номеров и наличие конференц-площадей», — добавил Карелов.

Новое строительство второй очереди квартала «Невская Ратуша» осуществят в три этапа. Первый включает в себя создание трех корпусов, офисов класса «А» в концепции build-to-suit.

Здесь уже полностью завершили строительство монолитных железобетонных конструкций подземной части зданий. Создали два подземных этажа.

Деловой квартал «Невская Ратуша» является обладателем профессиональных наград и премий: CRE St.Petersburg & Federal Awards в номинации «Многофункциональная недвижимость», премии «100 лучших офисных и торговых центров» и других.