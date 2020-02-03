    03 февраля 2020, 23:48

    Реалити-шоу о моделях плюс-сайз снял российский телеканал

    Анатолий Минкин

    Показ российского аналога украинского реалити-шоу «Модель XL» начнется на телеканале «Ю» 22 февраля. Участницами программы станут девушки-модели плюс-сайз. Как сообщается на официальном сайте телеканала из 12 участниц до финала дойдут только трое.
    Реалити-шоу о моделях плюс-сайз снял российский телеканал | Изображение 1
    Источник фото: U-tv.ru

    «Более 40% русских женщин покупают одежду размера ХL и больше, и зачастую они стесняются своих форм. Пришло время положить этому конец. Теперь в нашей стране женщины „в теле“ получат невероятный шанс показать миру свою красоту и заявить о себе», — говорится в релизе шоу.

    Для участия в реалити на кастинг приехали сотни девушек из разных городов России. 12 из них прошли кастинг и только трое из них попадут в финал, где определится победительница. Для того, чтобы не выпасть на половине пути нужно пройти специальные испытания, которые будут проходить ежедневно. В том числе фотосессии, показы, видеосъемки и мастер-классы от профессионалов.

    Определять тех, кто пройдет дальше, а кто покинет проект будет специальное жюри. Туда войдут телеведущая Анфиса Чехова, комедиантка Екатерина Скулкина, стилист Николай Овечкин и психолог Павел Раков.