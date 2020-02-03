Реалити-шоу о моделях плюс-сайз снял российский телеканал

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«Более 40% русских женщин покупают одежду размера ХL и больше, и зачастую они стесняются своих форм. Пришло время положить этому конец. Теперь в нашей стране женщины „в теле“ получат невероятный шанс показать миру свою красоту и заявить о себе», — говорится в релизе шоу.

Для участия в реалити на кастинг приехали сотни девушек из разных городов России. 12 из них прошли кастинг и только трое из них попадут в финал, где определится победительница. Для того, чтобы не выпасть на половине пути нужно пройти специальные испытания, которые будут проходить ежедневно. В том числе фотосессии, показы, видеосъемки и мастер-классы от профессионалов.

Определять тех, кто пройдет дальше, а кто покинет проект будет специальное жюри. Туда войдут телеведущая Анфиса Чехова, комедиантка Екатерина Скулкина, стилист Николай Овечкин и психолог Павел Раков.