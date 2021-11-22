Реакция водителя после распыления перцового газа из-за QR-кода в казанском автобусе попала на видео

После распыления перцового газа во время скандала с QR-кодом в казанском автобусе водитель выпустил из транспорта всех пассажиров и заблокировал предполагаемого нарушителя в салоне. По словам источника «360», реакция мужчины попала в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, что водитель спокойно выпустил на улицу всех пассажиров через переднюю дверь. Предполагаемый зачинщик скандала, у которого потребовали QR-код о вакцинации от коронавируса, остался внутри. До этого он устроил конфликт с женщиной-кондуктором и распылил ей в лицо перцовый газ из баллончика.

О нападении на кондуктора автобуса № 31 с перцовым баллончиком около метро «Альметьево» в Казани ранее сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков. По его словам, пассажир отказался предъявлять QR-код о вакцинации и устроил скандал.

С понедельника, 22 ноября, в Татарстане начали действовать жесткие санитарные меры, среди которых запрет на поездки в общественном транспорте без кода о прививке от коронавируса. В Казани произошел транспортные коллапс — многие не смогли добраться до работы. Кондукторы высадили на улицу около 800 непривитых жителей города. Таксисты резко взвинтили цены на поездки.