Общество 13 апреля 2023, 10:18 Реакция оппозиции на закон об электронных повестках порадовала Госдуму Депутат Картаполов: новый закон о воинском учете возмутил оппозиционеров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Принятие закона об электронных повестках и реестре военнообязанных возмутило оппозицию, которая хотела сохранить в России устаревшую систему мобилизационного развертывания. Об этом заявил в эфире «Россия 1» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщил РБК.

По его словам, новый закон поможет усовершенствовать порядок призыва. После того как его приняли в третьем чтении, депутат просмотрел Telegram-каналы и понял, что активней остальных нововведения обсуждали представители оппозиции.

Реклама

«Порадовался, какой поднялся вой на вот этих всех оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах. Я порадовался, как раздухарилась вся вот эта вот пропиндосская шушера», — сказал он.

Андрей Картаполов заявил, что противники существующей власти рассчитывали сохранить российскую систему мобилизационного развертывания на уровне середины XX века. Госдума попала в цель, приняв закон, ведь он выведет призыв на новый уровень и сделает самым продвинутым во всем мире.

После вступления закона в силу призывники начнут получать повестки на портале «Госуслуги» или в МФЦ. Юридически электронные повестки приравняют к бумажным, создадут единый реестр военнообязанных, а уклонистов обяжут являться в военкоматы в течение двух недель с начала следующего призыва. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что закон очень важный, поэтому его приняли в первоочередном порядке.